“Sarò una sentinella sul territorio per raccogliere le istanze di questa comunità e portarle all’attenzione del Parlamento”. Così Giorgio Mulè, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Sanremo –Imperia e capolista di Forza Italia nel plurinominale Liguria 1, a margine dell’incontro di questa mattina a Sanremo con i commercianti e i cittadini. “Quello di oggi – ha sottolineato Mulè – è stato un incontro utilissimo per intercettare direttamente dalla voce dei cittadini i loro bisogni. La migliore risposta al sentimento dilagante dell’antipolitica è appunto quella di ascoltare e fare proprie le difficoltà e le richieste provenienti dal tessuto economico e sociale”.

