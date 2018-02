Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani, sabato 10 febbraio, alle 10 i candidati e le candidate di “Potere al popolo” del collegio numero 1 alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica incontreranno i cittadini e le cittadine al mercato annonario. Nel pomeriggio parteciperanno alla manifesaazione dei lavoratori della Tim che si terrà a Sanremo. Domenica 11 febbraio alle ore 17 alla Federazione Operaia di via Corradi 47 “Potere al popolo” illustrerà il programma elettorale.

