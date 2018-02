Ecco i prossimi appuntamenti con i candidati PD della provincia di Imperia, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo:

1) Iniziativa pubblica: venerdì 9 febbraio ore 21 bar Sito Diano Marina.

Saranno presenti Anna Russo, candidata nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati e Pietro Mannoni, candidato nel collegio plurinominale per il Senato della Repubblica

2) Banchetto informativo: sabato 10 febbraio (mattina) in via San Giovanni ad Imperia

Sarà presente Pietro Mannoni.

3) Banchetto informativo: sabato 10 febbraio (pomeriggio) in via Escoffier a Sanremo.

Sarà presente Anna Russo.

4) Aperitivo elettorale: domenica 11 febbraio ore 11 bar “Bacan” Imperia.

Saranno presenti Anna Russo e Pietro Mannoni.

5) Banchetto elettorale: martedì 13 febbraio (mattina) in piazza Borelli a Pieve di Teco.

Saranno presenti Anna Russo e Pietro Mannoni.