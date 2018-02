Il Comune di Imperia ha reso noto che a decorrere dalle ore 08.30 di lunedì 12 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 16 marzo 2018, verranno avviati i lavori in via Argine Destro (Ferdinando Scajola), per la realizzazione dei marciapiedi rialzati nei tratti a monte ed a valle del viadotto ferroviario, attualmente mancanti.

I marciapiedi erano stati rimossi dal precedente appaltatore Ferrovial per realizzare una deviazione della viabilità, anni addietro, e il ripristino è stato effettuato da parte di RFI su espressa richiesta dell’Amministrazione.

Lungo i tratti interessati sarà ripristinata anche l’illuminazione pubblica.

Per garantire lo svolgimento dei lavori, il traffico subirà alcune modifiche.