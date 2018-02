Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Imperia ha reso noto che questa mattina presso l’Assemblea Legislativa della Liguria si è tenuta la celebrazione istituzionale del Giorno del Ricordo. All’evento, in cui è intervenuto come oratore ufficiale il dottor Antonio Ballarin, Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, ha rappresentato la Città capoluogo del POnente, il Presidente del Consiglio Comunale Diego Parodi.