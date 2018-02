Fervono i preparativi per l’allestimento e inaugurazione, nei giardini Biovès di Mentone, di fronte al Palais de l’Europe dell’esposizione dei motivi di agrumi per l’85a edizione della Fête du citron, dedicata all’universo ritmato e colorato del Cinema indiano, con la sua musica, spiritualità e bellezza della natura, con il titolo Bollywood.

In effetti, dopo Cinecittà ed il cinema italiano nel 2016 e Broadway nel 2017, nel periodo 17 febbraio – 4 marzo 2018, si celebrerà l’industria del cinema indiano e i film realizzati in lingua hindi, con canti e balli a ritmo della gioia della vita.

Da annotare nel taccuino dei rendez-vous, il giorno 17 febbraio per l’inaugurazione degli stand espositivi e domenica 18 febbraio alle 14,30 la prima sfilata dei carri con musica e animazioni varie.