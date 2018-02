Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Il rapper Ultimo, 22enne romano, ha vinto tra le “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2018 con il brano “Il ballo delle incertezze”. Secondo posto per Mirkoeilcane, con “Stiamo tutti bene”, terzo Mudimbi con “Il mago”. Mirkoeilcane si è aggiudicato anche il Premio della Critica della Sala Stampa “Mia Martini”, Alice Caioli il Premio della Critica della Sala Stampa “Lucio Dalla”. “Dedico questo premio a mio fratello che deve vincere una battaglia più grande” ha commentato il vincitore.