Festival #Sanremo 2018, il sindaco Biancheri: “Il Festival via dall’Ariston? Sanremo ha bisogno di nuove strutture” – VIDEO

Il primo cittadino della città dei fiori nella conferenza stampa odierna ha sottolineato come un'altra sede cittadina per il Festival sarebbe l'ideale ma non è una cosa semplice da realizzare. Baglioni, in qualità di architetto, si è offerto per dare una mano nella costruzione del teorico nuovo Palafestival