“A meno di un mese dalla scadenza dei termini la Giunta Toti non ha ancora mantenuto l’impegno preso in Consiglio regionale di implementare il finanziamento statale previsto per il Comune di Ventimiglia in quanto Zona Franca Urbana”.

La denuncia arriva dal consigliere regionale del Pd Giovanni Barbagallo.

“Non sono assolutamente soddisfatto della risposta dell’assessore Rixi alla mia sollecitazione sui fondi che la Regione dovrebbe stanziare per Ventimiglia – precisa il consigliere del Partito Democratico – In aula il mio ordine del giorno che impegnava la Giunta a incrementare i finanziamenti statali previsti con risorse proprie è stato approvato all’unanimità.

Ma adesso Rixi sembra intenzionato a concedere solo qualche sgravio fiscale.

È assurdo questo comportamento della Giunta, soprattutto di fronte a un impegno preso con tutta l’aula del Consiglio. I fondi statali per Ventimiglia sono una boccata d’ossigeno molto importante. Ma sarebbe stata altrettanto fondamentale un’integrazione regionale.

La Giunta ha tempo fino al 5 marzo per intervenire, chiediamo a Rixi di stanziare i fondi promessi in aula”.

Giovanni Barbagallo, consigliere regionale del Pd ligure.