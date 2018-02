Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Una Cooperativa starebbe ricercando un immobile nella città di confine, si parla del lungomare, per acquisirlo e farlo diventare un centro per accogliere i migranti. Un’operazione del genere è già avvenuta nella vicina Vallecrosia e anche allora si registrarono dei malumori tra i vicini dello stabile adibito a luogo di accoglienza.

Ventimiglia| Cooperativa cerca immobile per ospitare migranti