Sanremo (IM)

In occasione della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico dedicato.

Promosso dal Comune di Sanremo, l’annullo speciale potrà essere richiesto allo spazio allestito presso Cinesfera, in Piazza Colombo a Sanremo, nella giornata di sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Con l’annullo sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza, presentata direttamente allo sportello temporaneo. Nello stand di Poste Italiane saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Sarà inoltre possibile acquistare, nella giornata di emissione, i francobolli ordinari dedicati a Domenico Modugno e Mia Martini, appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello Spettacolo”.

Il bollo speciale figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 10 febbraio, resterà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Sanremo, in Via Roma 158, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.