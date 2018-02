In occasione del Festival della Canzone Italiana, l’ASL 1 dà appuntamento per domani, venerdì 9 febbraio, dalle ore 14 alle 19, presso la sede del Distretto Sanitario di Sanremo in corso Garibaldi, 1 – Palafiori 1°piano, per l’OPEN DAY “NOTE DI SALUTE” dedicato ai temi della prevenzione e della salute.

Il personale sanitario sarà a disposizione della popolazione per informazioni sulle campagne di prevenzione, sui servizi della ASL1 e sui percorsi di salute dedicati alla donna ed al bambino.

Sarà attivo uno sportello per l’apertura del fascicolo sanitario elettronico e per la prenotazione degli screening oncologici gratuiti (mammografia, Pap Test e ricerca sangue occulto nelle feci).

Una equipe di infermieri sarà inoltre a disposizione per semplici rilevazioni dei parametri personali (peso, altezza, pressione, saturazione, indice di massa corporea) e dalle 16 sarà presente l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani per uno screening sulla salute della bocca (in particolare sulle lesioni cancerose della bocca nelle persone anziane).

Infine, ci sarà uno spazio dedicato alle Associazioni di volontariato e tutela che collaborano con la ASL1.