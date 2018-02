C’è anche un po’ di calcio Uisp Bologna al festival di Sanremo.

Si tratta di Alberto Cazzola, musicista della Band del momento, i bolognesi de “Lo Stato Sociale” che stanno spopolando a Sanremo con la canzone “Una Vita in Vacanza”.

Alberto gioca nei campionati di calcio UISP di Bologna nelle fila dell’Hic Sunt Leones Footabll Antirazzista, squadra della Polispotiva TPO allenata da Roberto Terra, che si distingue per un’idea ed una pratica di Sport antirazzista, solidale e sociale.

“Albi” e la sua squadra sono impiegati nel campionato Master di Calcio a 11 Uisp e quando non è troppo impegnato tra prove in studio e concerti Live non manca mai di dare il suo apporto sulla fascia sinistra alla sua squadra.

L’ultima gara l’ha disputata nel turno di Coppa UISP tra HSL e S. Giuliano pochi gioni prima di partire con la sua band per il Festival della canzone Italiana.

”A lui va il nostro più grande in bocca al lupo per questa bellissima esperienza e lo aspettiamo nuovamente in campo!” questo il coro unanime del presidente Lorenzo Piazza del TPO, del numero uno della Uisp territoriale Gino Santi e Umberto Molinari, responsabile del calcio dell’Unione Italiana Sportpertutti delle due torri.