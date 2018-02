Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

1 Giovanni Caccamo 2 Lo Stato Sociale 3 Luca Barbarossa 4 Enzo Avitabile e Peppe Servillo 5 Max Gazzè 6 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli 7 Ermal Meta e Fabrizio Moro 8 Noemi 9 The Kolors 10 Mario Biondi

La Rai ha comunicato l’ordine di esibizione dei 10 cantanti inseriti nella categoria “Campioni” che canteranno stasera sul palco del Teatro Ariston in occasione della terza serata della manifestazione.