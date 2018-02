Il gruppo de “Le Vibrazioni”, in gara quest’anno con il brano “Così sbagliato”, aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2005. Si era poi sciolto nel 2012, dopo che quattro anni prima aveva già deciso di lasciare la band il bassista Marco Castellani. Il cantante Francesco Sarcina nella sua carriera da solista, ha poi gareggiato a Sanremo tra i Big nel 2014. Nel giugno 2017 con un concerto a Palermo per “Radio Italia”, l’affetto delle persone li ha incoraggiati a tornare a riformare il gruppo. Il 9 febbraio “Le Vibrazioni” pubblicheranno il loro nuovo album “V”, il quinto album del gruppo.

Festival #Sanremo 2018 Le Vibrazioni (Campioni) in Sala Stampa



Le Vibrazioni

Nel brano che presentiamo a Sanremo un uomo si confronta coi propri errori. Da adulti bisogna sapere accettare di non essere perfetti. Si sentono i nostri tipici suoni, valorizzati dall’Orchestra del Festival. E’ una mini opera rock. Siamo felicissimi di fare il duetto domani sera con Skin. Non avremmo potuto immaginare una cantante migliore per il nostro pezzo. Quando abbiamo partecipato 12 anni fa al Festival di Sanremo, ci chiamavano i nostri genitori per sapere come andavano le cose, adesso invece, in questa edizione, ci chiamano i nostri figli. Sono cambiate tantissime cose da quando abbiamo iniziato a fare musica. All’epoca non esistevano né Youtube, né i social network. Siamo tornati a suonare insieme dopo 5 anni di pausa, ma l’intesa è stata subito immediata come se il periodo trascorso fosse stato molto meno. Siamo tornati insieme e tutti ci sentiamo migliorati, potendo contare su un bagaglio di esperienza più vasto. Sembriamo un po’ di punkabbestia, ma in realtà quando lavoriamo siamo molto seri e pignoli.