Alle 16.45 Ermal Meta e Fabrizio Moro erano attesi in Sala Stampa per una conferenza stampa sulla loro partecipazione al Festival. Ma all’ultimo istante la conferenza è stata annullata dai due cantanti. La notizia è stata accolta con un enorme ululato di disapprovazione da parte dei giornalisti presenti in Sala Stampa. Meta e Moro non sono stati esclusi dal Festival di Sanremo, nonostante più di un minuto della loro canzone sia stata preso da una canzone non ammessa a “Sanremo Giovani 2016”. La decisione ha provocato non poche polemiche. Pare che Meta e Moto terranno la loro conferenza sabato 10 febbraio, ma al momento la notizia non è ufficiale.