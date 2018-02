Alice Caioli in gara tra i “Giovani” al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Specchi rotti” è stata messa al primo posto nella classifica relativa alle quattro canzoni eseguite ieri sera. Alice, 22enne siciliana, originaria della provincia di Messina, è una dei vincitori di “Area Sanremo”. Nel 2010 ha partecipato a “Io canto”, nel 2012 è stata campionessa regionale di danze standard e latinoamericane.

Festival #Sanremo2018, Alice Caioli (Giovani) in Sala Stampa





Alice Caioli

Sono siciliana e porto un po’ tutta la mia regione nelle canzoni che faccio. Mi porto dietro tutti i colori della Sicilia, cercando di riversarli nei brani che canto. Il brano che presento al Festival di Sanremo è autobiografico e racconta del difficile rapporto tra un padre ed una figlia. Prima di salire sul palco dell’Ariston ho rotto le scatole al mio manager. I primi cinque secondi sono stati davvero drammatici, poi ci si scioglie e tutto va per il meglio. Ci sono tante cose frenetiche che girano attorno al Festival, ma è bello esserci e viverle in prima persona. Speravo di vincere “Area Sanremo”, ma sapevo che non sarebbe stato facile visto che c’erano centinaia di partecipanti.