Con oltre 10 milioni di interazioni totali nelle prime due serate è record assoluto per il Festival di Sanremo 2018, risultato mai raggiunto prima per un evento TV in Italia. Il picco sui social per la seconda serata di #Sanremo2018 si è registrato alle 23.20 con Pippo Baudo. In generale su Twitter si è registrato un aumento dell’attività di oltre il 100% rispetto al 2017.

Il picco di ascolto della seconda serata del Festival, in termini di spettatori è stato registrato alle 21.48 con 14 milioni 9 mila, quello di share alle 00:35 con il 55.8%.

A livello di ascolti si conferma il successo del Dopofestival che sfiora i 2 milioni di spettatori e ottiene il 37,3% di share.