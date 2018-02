Si sono conclusi da qualche giorno i corsi organizzati dal CESCOT, partner dell’ATS Garanzia Giovani Imperia di relativi ad “Addetto alle vendite” e “Addetto all’attività semplice di supporto alla logistica”.

I corsi, organizzati nell’ambito del progetto GARANZIA GIOVANI, sono rivolti a ragazzi disoccupati e fuori da ogni percorso formativo, finanziati dalla Regione Liguria e hanno l’obiettivo di fornire agli allievi strumenti e competenze per poter essere inseriti nel mondo del lavoro.

Tutti gli allievi di queste edizioni hanno superato le prove finali con successo e sono pronti per iniziare un nuovo percorso, cercando di mettere a frutto quanto appreso durante le lezioni. Il corso di “Addetto alla vendita”, della durata di 58 ore, fornisce le basi per approcciare il cliente, per gestire le problematiche relazionali oltre ad approfondire lo studio delle tecniche di vendita e a simulare situazioni comuni nell’ambito del commercio al dettaglio.

Il corso di “Addetto all’attività semplice di supporto alla logistica”, della durata di 90 ore, fornisce conoscenze specifiche di informatica applicata alla gestione del magazzino, di organizzazione del magazzino stesso oltre che le basi, teoriche e pratiche, per l’utilizzo dei carrelli semoventi.

Viene svolta anche una prova pratica sul muletto e il corso rilascia l’attestato di “Abilitazione alla conduzione dei carrelli industriali semoventi”.

Per ricevere ulteriori informazioni e conoscere i nominativi dei ragazzi gli interessati possono contattare l’ufficio Cescot al numero 389/26.99.668.