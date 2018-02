Calvo ( Val Bevera entroterra di Ventimiglia ) scene di ordinaria follia per i soccorsi ad un grave incidente stradale occorso poco prima dell’abitato di Calvo in Val Bevera a Ventimiglia. La zona chiede da quasi 3 anni e mezzo la costruzione di un nuovo ponte viario al posto di quello crollato a seguito dell’alluvione del Novembre 2014. Ad oggi non si sa a che punto sia l’iter per la realizzazione. Nel frattempo il guado nel Bevera resta colpevolmente aperto creando rischio per chi vi passa non basta dire “l’acqua non la vedete” se il passaggio è aperto vuol dire che si passa, i fortunati vi riescono i meno fortunati come il camionista nella foto restano impantanati. Nel frattempo i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso sono costretti a passare o da Latte attraverso la tortuosa strada di collegamento con Calvo o da Bevera. Quest’oggi è arrivato sul posto anche l’elisoccorso vi sono due donne ferite una a quanto pare in modo molto grave da codice Rosso

Soccorsi penalizzati e persone che rischiano la vita per mancanze amministrative abbastanza evidenti mancanze che i cittadini sottolineano a gran voce da più di tre anni.