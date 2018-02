L’esenzione dal pagamento del bollo auto per i mezzi di assistenza, soccorso, protezione civile e anti incendio inserita nell’ultimo Bilancio della Regione è frutto di un emendamento presentato dal Gruppo Pd e approvato dall’aula.

Toti, in piena campagna elettorale, ha deciso di comunicare quest’importante novità con una lettera inviata agli interessati.

Ma come Partito Democratico vogliamo ribadire che si tratta di una nostra battaglia, portata avanti e vinta, in sede di Bilancio.

Gruppo Pd in Regione Liguria.