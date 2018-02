Una esecitazione pratica sulle tecniche di coltivazione e raccolta dell’Elleboro verrà sviluppata venerdì prossimo 9 febbraio, dalle 14.00 alle 17.00 nell’azienda di Sergio Ricca, in via Diaz 34, nella frazione Poggi di Imperia

L’Helleborus niger, anche detto Rosa di Natale, è una pianta caratterizzata da grandi fiori decorativi, che spuntano proprio nel periodo delle feste.

Gli Hellebori illuminano il giardino e il terrazzo nei mesi invernali e si fanno apprezzare non solo per la grazia delicata dei fiori, ma anche per la bellezza del fogliame sempreverde. I più diffusi sono gli ibridi di Helleborus orientalis, dai fiori grandi in tanti colori, doppi e semidoppi, che sbocciano da fine febbraio ad aprile. Esistono inoltre Hellebori per posizioni soleggiate, come Helleborus argutifolius, con fiori penduli color pistacchio e Helleborus x sternii, dai fiori rosa e fogliame glauco o venato di bianco.

La Rosa di Natale è perfetta per realizzare bordure o da coltivare in cassette profonde da sistemare sul terrazzo. E’ molto amata grazie alla sua fioritura invernale prolungata nei colori più disparati, con fiori anche screziati e maculati.

Gli Hellebori tollerano bene il freddo e possono resistere fino a -10° C. Normalmente prediligono posizioni ombrose, soprattutto in estate. Temono molto la mancanza d’acqua: nelle zone di collina può bastare quella fornita dalle piogge, mentre in pianura conviene irrigare spesso, soprattutto in estate.

Il terreno adatto contiene una buona percentuale di calcio ed è bene drenato, con aggiunta di sabbia e ghiaia sul fondo, con l’obiettivo di migliorare l’areazione radicali ed evitare ristagni. Verso fine inverno, è consigliabile fornire un concime universale in granuli, mentre in novembre, si deve distribuire del concime organico intorno al fusto della pianta, per aiutarla a fiorire rigogliosa.