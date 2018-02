Molini di Triora (IM)

Il comune di Molini di Triora, in valle Argentina, in collaborazione con Limet, l’Associazione Ligure di Meteorologia, ha installato una stazione meteo con tanto di telecamera al ”laghetto delle noci”, quel piccolo spazio alle porte del paese, che ha subito i danni dell’alluvione due anni or sono, più precisamente nel novembre del 2016, quando le piogge torrenziali hanno distrutto quell’angolo di pace e verde. Molto frequentato durante la bella stagione, da famiglie con bambini, gruppi di giovani e dove per i più temerari, si poteva addirittura fare il bagno, ora la stazione meteo completa è fornita di termometro, anemometro, igrometro e pluviometro, oltre ad una telecamera che consente di controllare la situazione dal punto di vista meteo idrogeologico.