Ol Sindaco di Imperia ha reso noto che, a seguito dei lavori per il riposizionamento delle basole che hanno portato alla chiusura temporanea di via Cascione, nel tratto compreso fra l’intersezione con Galleria Gastaldi e via Carducci, sono state adottate misure per andare incontro alle esigenze dei cittadini e del traffico.

E’ stato infatti dato incarico alla GoImperia di rendere gratuita la sosta nel parcheggio “Senatore Amadeo”, al piano -2 a partire da domani, giovedì 8 7 febbraio fino a domenica 4 marzo 2018.