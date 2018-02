Una 62enne mamma di Imperia è a giudizio per peculato, con l’accusa di aver sperperato 250 mila euro delle somme destinate al figlio disabile di cui era stata nominata amministratrice. La Finanza ha agito dopo l’invio di un esposto da parte dell’ex marito della donna. Il ragazzo nel 2000 dopo un incidente ad Imperia, aveva perso la vista e subìto gravi danni neurologici. Contestati anche alcuni acquisti considerati superflui: una vasca idromassaggio e un paio di scarpe costosissime per 2 mila euro, come scrive Paolo Isaia sul “Secolo XIX”.