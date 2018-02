Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2018 per primi canteranno 4 appartenenti alla sezione “Giovani”, seguendo quest’ordine. 1 Lorenzo Baglioni 2 Giulia Casieri 3 Mirkoeilcane 4 Alice Caioli Per quanto riguarda i “Campioni” stasera l’ordine di esecuzione sarà, invece, questo: 1 Le Vibrazioni 2 Nina Zilli 3 Diodato e Roy Paci 4 Elio e Le Storie Tese 5 Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico 6 Red Canzian 7 Ron 8 Ermal Meta e Fabrizio Moro 9 Annalisa 10 Decibel

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2018 per primi canteranno 4 appartenenti alla sezione "Giovani"