Ermal Meta e Fabrizio Moro rischierebbero l’eliminazione dal Festival di Sanremo 2018. Il ritornello della canzone, “Non mi avete fatto niente” è molto simile a un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2016. La canzone di Meta e Moro è firmata anche da Andrea Febo, già tra gli autori del brano “Silenzio” cantata nel 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. Il problema non sarebbe il teorico plagio, dato che entrambi i brani hanno lo stesso autore, ma l’assenza del requisito di brano inedito per una parte della canzone.

