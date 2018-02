Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani, mercoledì 7 febbraio alle 18.30 presso a “Casa SIAE” piazza Colombo, prende il via ‘Guardami oltre’, la rassegna di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo ed è patrocinata da Rai Responsabilita’ Sociale. Questo il programma di domani: Il Privilegio di invecchiare (mostra di Pittura, Scultura, Fotografia); Premio San Romolo (musicista afrfetto da SLA; Palle di Natale (Musica, oncologia pediatrica, Istituto Nazionale tumori di Milano); Il pianeta Dravet (libro). Spazio anche ai corti cinematografici di giovani emergenti con Blush di Simone Barbetti e film sociali d’autore con ‘L’esodo’di Ciro Formisano. Diversi gli ospiti che arriveranno a Piazza Colombo tra cui spiccano i nomi di Daniela Poggi, Ciro Formisano e Gatto Panceri.

Sanremo, in Piazza Colombo la rassegna “Guardami Oltre” con Rai Responsabilità Sociale