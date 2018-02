Impegno di Coppa Italia per la Sanremese che domani al “Comunale” ospiterà il Gozzano. Fischio d’inizio alle 14.30.

Per il match di domani mister Costantino dovrà fare a meno degli infortunati Taddei e Costantini e degli squalificati Colantonio e Cacciatore. In dubbio Lo Bosco, febbricitante.

Il Gozzano si presenta a Sanremo per gli ottavi di Coppa Italia da capolista del Girone A con 56 punti, ma è reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro il Chieri.

Ai sedicesimi di Coppa Italia i rossoblu piemontesi hanno sconfitto 3-0 il Sestri Levante, mentre la Sanremese si è guadagnata il passaggio agli ottavi eliminando il Chieri in trasferta (4-2).