Matteo Salvini, leader della Lega Nord, sarà a Ventimiglia venerdì 9 febbraio, alle ore 16.30, per un incontro aperto al pubblico. “E’ una notizia che mi rende entusiasta -dice Flavio Di Muro, candidato al Parlamento – da cittadino ventimigliese prima ancora che da candidato, perché Ventimiglia è la città simbolo della mala gestione del fenomeno immigrazione dei governi di centrosinistra e i ventimigliesi si aspettano proposte concrete dopo anni di passerelle e promesse non mantenute da parte dei vari Alfano, Minniti”.

