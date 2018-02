Domani, mercoledì 7 febbraio, cinquanta donne dell’Associazione culturale Donne Insieme, sezione di Genova Pegli, visiteranno la città di Imperia.

La Consigliera di Parità della Regione Liguria e della Provincia di Imperia Laura Amoretti guiderà l’incontro insieme alle scrittrici Deborah Riccelli e Raffaella Ranise sulle tracce dell’antologia “Continuamente Donna”.

Dal centro storico di Porto Maurizio il gruppo visiterà l’Istituto Storico della Resistenza, accolto dal Presidente Giovanni Rainisio, per poi soffermarsi nella sede dell’Istituto Internazionale degli Studi Liguri in compagnia della Presidente Gabriella Stabile Re.

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla visita del Museo della Moda, Maison Daphné di Sanremo, illustrato dalla direttrice artistica Barbara Borsotto e al Casinò di Sanremo, per ammirare la mostra di quadri di Antonella Cotta. La visita al Museo della Moda ospiterà per l’occasione la cantante Alessia Ramusino con la canzone Yallah, canzone che accompagnerà la presentazione del foulard Scarpette rosse, realizzato dalla stessa Maison Daphné.

Il libro “Continuamente Donna” pubblicato a cura della Consigliera di Parità racchiude la vita di donne imperiesi del passato raccontate dalle donne di oggi per le donne di domani.

Il ricavato, interamente devoluto all’Associazione “Il Cuore di Martina Onlus”, servirà per elargire borse di studio a giovani studentesse particolarmente meritevoli.