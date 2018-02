Per la serata di apertura del 68° Festival di Sanremo, la conduttrice Michelle Hunziker, indosserà tre abiti firmati Alberta Ferretti, tra i quali quello che la maison mostra in un bozzetto, tutto balze plissettate, con piccola coda, color rosso fuoco. Ha così spiazzando gli scommettitori che davano per scontato la scelta di abiti Trussardi, La Hunziker sfoggerà anche parure di gioielli di Tiffany & Co, tra le quali una con collier e orecchini in diamanti disposti a disegni floreali della collezione Victoria.