Dalla Cina agli Stati Uniti, dall’Argentina alla Moldova, passando per Australia, Canada, Francia e Spagna: è il “giro del mondo” dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo raccontato bel oltre i confini italiani dagli inviati della Stampa Estera accreditata. In tutto, al 68° Festival sella Canzone Italiana, sono presenti – tra radio, tv, web e carta stampata – 95 inviati per 53 testate.

Le tv sono presenti con 6 testate di Franca, Lussemburgo, Romania, Svizzera e con 18 inviati.

Le radio estere, invece, sono a Sanremo con 50 inviati in rappresentanza di 30 emittenti di Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Moldova, Principato di Monaco, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

Carta stampata e siti web stranieri, infine, portano a Sanremo 22 inviati per 17 testate da Argentina, Cile, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Principato di Monaco, Slovenia, Stati Uniti e Svizzera.