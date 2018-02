Fiorello, in occasione della sua presenza sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2018, non escluso la possibilità di tornare in televisione. “Era da tanto che non mi prendevo un bagno di adrenalina così. Mi mancava questa ansia… Ma questo non significa che tornerò su Rai 1. Me lo chiede Orfeo, ci prova. Se il festival non va bene, ho chiuso: continuo a fare live e radio. Nel ’95 al Festival ero Fedez, Ferragni e Belen tutti messi insieme, da solo. Mi davano non solo vincitore del ’95 ma anche del ’96. Arrivai quinto!”