Eva Pevarello è in gara nella sezione “Giovani” del Festival di Sanremo 2018 con il brano “Cosa ti salverà”. Eva ha 27 anni, lavora come tatuatrice e nel 2016 ha partecipato a “X Factor”. Sul palco dell’Ariston porterà una coccinella regalata da suo papà.

Festival Sanremo 2018, Eva Pevarello in sala stampa



Eva Pevarello

Il mio brano è un augurio ed invita a fermarsi a pensare a quello che davvero ci rende felici nella vita. Per me le cose che ti possono salvare sono la musica e gli affetti familiari. Se si può contare su queste cose si riesce ad uscire dalle situazioni difficili. Devo tanto a Manuel Agnelli e se sono qui a Sanremo tanta parte del merito è suo. Il percorso che ho fatto dopo aver partecipato a “X Factor” mi ha fatto crescere tantissimo. Continuo a fare la tatuatrice e non penso proprio che smetterò dato che questa è una mia grande passione, esattamente come la musica. Appena finirà Sanremo, mi butterò a capofitto a lavorare sul mio primo album. Al momento ho una cinquantina di tatuaggi e penso proprio che ne farò uno nuovo per ricordare la mia prima esperienza al Festival di Sanremo.