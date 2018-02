Dieci “Campioni” si esibiranno il 7 febbraio nella seconda serata del Festival di Sanremo 2018. In ordine alfabetico ci saranno Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e Le Storie Tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Vanoni-Pacifico-Bungaro, Le Vibrazioni, Nina Zilli. Tra i giovani, in ordine alfabetico, Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri, Mirkoeilcane. Per gli ospiti Il Volo insieme a Claudio Baglioni tributeranno un omaggio a Sergio Endrigo con “Canzone per te”, in seguito canteranno “La vita è adesso”. Biagio Antonacci assieme a Baglioni canterà “Mille giorni di te e di me”. Sting e Shaggy presenteranno “Don’t Make Me Wait!, poi Sting canterà “Muoio per te” di Zucchero. Domani sera saranno presenti anche Franca Leosini, il Mago Forest e Pippo Baudo, a 50 anni dal suo primo Festival.