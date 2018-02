La giornata di sabato ha visto diversi bambini della Ranabo 1946 scendere sui campi di gioco per intraprendere il loro sport preferito. Nella mattinata, gli Scoiattoli di Enrico Martini si sono ritrovati nella palestra di Valle Armea, ospiti del Sea Basket Sanremo di Mauro Bonino. Nonostante diverse defezioni, i presenti si sono divertiti per due ore, grazie anche alla sempre ottima ospitalità dei padroni di casa.

Nel pomeriggio, tra le mura domestiche di via Pelloux, gli Aquilotti Senior 2008/2009 ospitano i pari età dello SC Ventimiglia. I bordigotti si aggiudicano i primi cinque tempi e pareggiano l’ultimo per il 17 a 7 finale che conferma l’ottimo stato di forma di questo baby team. C’è il tempo per due tempi extra che danno il benvenuto a due nuovissimi iscritti. Venerdì 9 febbraio gli Esordienti 2006/2007 potranno recuperare la gara con i pari età del Sea Basket Sanremo.

Si ringraziano la Delta Mizar e la pizzeria La Rampa per il supporto nei confronti dei nostri piccoli atleti.