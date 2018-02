Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Oggi il Sindaco di Imperia Carlo Capacci ha revocato l’ordinanza di chiusura della piscina comunale Felice Cascione. La struttura comunale verrà dunque riaperta al pubblico, a seguito dei numerosi controlli sanitari necessari ed effettuati nelle scorse settimane. In seguito agli incontri con l’ASL, il Sindaco Carlo Capacci, che al momento ha assunto la delega ad interim allo sport, dopo le dimissioni odierne di Simone Vassallo, revoca quindi l’ordinanza di chiusura.