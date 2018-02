40 anni di “Gianna” a Casa Sanremo

6 febbraio, ore 17

Il libro che ricostruisce la vita di un fuoriclasse della canzone italiana: Rino Gaetano

Il 28 gennaio si sono festeggiati i 40 anni dal Festival di Sanremo 1978 in cui Rino Gaetano si classificò primo nella classifica della categoria Cantautori e terzo in quella generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia Bazar, e una giovanissima Anna Oxa). Il libro inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) “Rino Gaetano. Essenzialmente tu” di Matteo Persica (Odoya) verrà presentato a “Casa Sanremo” il 6 febbraio, alle ore 17, al Palafiori (Pino Daniele Theatre) con Mario Luzzatto Fegiz, Domenico Messina e Daniele Savelli, che canterà (voce e chitarra) le canzoni di Rino Gaetano. La biografia di Rino è in tour e toccherà, dopo aver ottenuto un grande successo sia al Bookcity di Milano che a Più Libri Più Liberi di Roma, altre città italiane.