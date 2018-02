Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ennesima sconfitta stagionale per il Bvc Sanremo, stavolta sul parquet del Villaggio Sport Chiavari. I matuziani hanno giocato a sprazzi, finendo sotto nel punteggio fin dai primi minuti di gioco, nonostante un tentativo di rimonta operato nel secondo periodo.

Basket, netta sconfitta per il Bvc Sanremo sul campo del Villaggio Chiavari...