Ventimiglia| Incidente questa mattina alle 5 circa in pieno centro città un automobilista ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la vetrina della Farmacia Morel. Le cause del sinistro sono in via di accertamento . Danni ingenti

Aggiornamento : Il conducente della Clio intestata alla madre è un neo patentato trovato positivo all test per la guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite di legge. Patente ritirata