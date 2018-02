Un arcobaleno floreale sulla facciata del Teatro Ariston è stato allestito in occasione del Festival di Sanremo 2018 che prenderà il via martedì 6 febbraio.

“Quest’anno oltre agli spot in onda durante il Festival e ai bouquet di fiori di Sanremo sul palco, i nostri fiori saranno protagonisti con l’arcobaleno floreale sulla facciata dell’Ariston: una composizione di 20 mila ranuncoli, 18 mila garofani e 15 foglie di magnolie blu, ogni giorno per tutti i giorni davanti a tutte le tv del mondo per valorizzare una nostra grande eccellenza” dice il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.