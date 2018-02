Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Cairese 45 Alassio 36 Arenzano 36 Campomorone S.O. 35 Bragno 33 Taggia 31 Ospedaletti 29 Sant’Olcese 27 Loanesi S.F. 24 Legino 24 Voltrese 22 Campese 19 Ceriale P.C. 17 Borzoli 15 Pallare 11 Praese 9

Bragno – Pallare Campese – Cairese Campomorone S.O. – Praese Ceriale P.C. – Ospedaletti Legino – Alassio Loanesi S.F. – Voltrese Sant’Olcese – Borzoli Taggia – Arenzano

Calcio, Promozione: l’Arenzano chiede al Taggia di restare in scia della Cairese