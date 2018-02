Campionato Under 16 – terza giornata di ritorno

Bvc Sea Sanremo-Alassio 71-46 (22-11, 15-9, 20-14, 14-12)

Bvc Sanremo Sea: Ungureanu 16,Trivieri 9, Riceputi 7, Kavaja 11, Markishiq 7, Giuliano 8, Gandolfi 7, Tavanti 3, Scintu 1, Barbero 2, Capodicasa, Siccardi. Coach: Mauro Bonino.

Ottima prestazione della Bvc Sea Basket Sanremo con la compagine under 16 di Alassio. I giocatori matuziani hanno disputato una prova in controllo, portando a casa una vittoria importante in prospettiva campionato.

Il coach Mauro Bonino commenta: “Seppure i ragazzi abbiano avuto una bassa percentuale ai tiri liberi hanno messo in luce un efficace gioco collettivo”.