“Dietro una colonna” è la mostra della pittrice Antonella Cotta presentata presso il foyer del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Si tratta della produzione più recente dell’artista, che denota una profonda maturazione, un’introspezione più accentuata che sfuma in una sensibile rimeditazione del suo rapporto con le linee e con il colore.

Le tele appaiono evanescenti e ricche di luce e inducono lo spettatore ad apprezzare maggiormente la bellezza di quanto ci circonda. Sono, inoltre, in esposizione 4 opere ispirate a Gerusalemme, in cui l’artista ha esposto e che ben invitano, insieme alle altre creazioni della mostra, ad una riflessione sul valori profondi che guidano la vita dell’uomo.

L’esposizione verrà inaugurata domani, sabato 3 febbraio alle ore 17.30 e rimarrà a disposizione del pubblico sino al 18 febbraio.

ANTONELLA COTTA

nasce ad Imperia, vive e lavora in Liguria. Le sue opere appaiono astratte rispetto al mondo reale. Naturalmente il mare è punto focale della sua riflessione dilatata su un territorio con cui lei intende interagire mediante un approccio sintomatico ed emotivo. Dall’astrazione all’informale, sono questi i punti cardinali del suo immaginario che si mescola con i blu sfibrati dalla tramontana. Mentre una linea d’orizzonte indefinita confonde mare e cielo in un’inevitabile intervallo di cromie e materia pittorica.

Le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche sia in Italia che all’estero. la sua opera “Vele nel futuro” è stata scelta dal Casinò di Sanremo nel 2015 come premio “110 anni del Casinò” ed attribuita a Maserati. La sua opera” Vele al vento” è in esposizione sulla Nave Scuola Amerigo Vespucci.

E’ socia, in qualità di artista:

– della Società di Belle Arti ed Esposizione PERMANENTE di Milano,

– del Circolo Artistico di Venezia,

– dell’Associazione Pittori Bagutta di Milano.