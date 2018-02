Commentiamo con soddisfazione la notizia del ritiro da parte di AMAT dell’istanza di fallimento nei confronti di Rivieracqua. La positiva evoluzione di questo capitolo della complessa vicenda relativa alla gestione dell’acqua, costituisce un passo importante, anche se non decisivo, verso l’obiettivo della gestione pubblica della risorsa idrica a livello provinciale.

Siamo certi che a questo risultato abbia contribuito anche l’azione decisa e responsabile del nostro movimento. Critici sin da subito sia nel merito che per il metodo seguito da Imperia, abbiamo cercato di favorire, anche attraverso il richiesto ed ottenuto pubblico dibattito consiliare, un percorso che con chiarezza e trasparenza guardasse ad un ruolo attivo della nostra città in una vicenda che essendo di carattere provinciale non poteva certamente escludere il capoluogo.

Il percorso verso l’obiettivo dell’ acqua pubblica è indubbiamente ancora accidentato e ricco di incognite ma a nostro avviso obbligato e doveroso verso i cittadini e come tale non esime la nostra città dal rivestire un ruolo di primaria importanza assumendosi, come nella vicenda che oggi commentiamo, tutte le sue responsabilità.