Dolceacqua: fine settimana dedicato al divertimento!

L’iniziativa è a cura dell’Ass. Lumin’Arte in collaborazione con il Comune.

Sabato 17 in particolare, vi sarà la sfilata in maschera di adulti e bambini che prevederà il punto di ritrovo alle ore 14:30 in Piazza Mauro, al termine della quale ci sarà la premiazione della maschera più bella sia dei piccini che dei grandi.

Tutti invitati quindi a creare la maschera più stravagante per vincere!

Si ricorda inoltre che dalle ore 10 alle ore 16:30 il Castello Doria è aperto al pubblico con servizio guida.

Dal castello Doria, oltre a godere di un bel panorama sul paese, la vista spazia dal mare ai monti dell’alta val Nervia e si potranno visitare: l’innovativa sala multimediale Doria – Grimaldi, la sala video che racconta la storia del paese e la sala “della cultura contadina” della Val Nervia dedicata alla tradizione.

Di seguito il programma sintetico della “2 giorni” di carnevale.

Sabato 17 Piazza Mauro

Ore 8:00 – 19:30

Mercato a tema in Piazza Mauro

Dalle ore 10:00 – tutto il giorno

Passeggiate in pony – a cura del Centro Ippico Val Nervia

Ore 14:30

Sfilata in maschera per adulti e bambini

Ore 16:00

Baby dance in Piazza Mauro

Ore 16:30

Premiazione miglior maschera dei grandi e miglior maschera dei piccini.

Domenica 18 Piazza Mauro

Ore 8:00 – 19:30

Mercato a tema in Piazza Mauro

Dalle ore 10:00 – tutto il giorno

Passeggiate in pony – a cura del Centro Ippico Val Nervia

Ore 15:00

Gioco della Pentolaccia e a seguire baby dance.

Informazioni:

Ufficio informazioni turistiche Dolceacqua: 0184 206666

Ass. Lumin’Arte – Sonia Magaton +39 3883759652