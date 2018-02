L’Argentina ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Pipoli. Terzino sinistro classe ’96, Pipoli è nato a Foggia, ha svolto la trafila del settore giovanile al Parma e arriva ad Arma di Taggia dalla Fidelis Andria (Lega Pro). In questa stagione ha collezionato 4 presenze tra i professionisti. In carriera può vantare anche 28 presenze in Serie D con le maglie di Correggese (2015/2016) e Levico Terme (2016/2017). Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Casu già domani per la sfida casalinga contro la Lavagnese.