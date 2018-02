Oggi, sabato 3 febbraio, alle ore 14, ad Arma di Taggia, nella Chiesa dei Santi Giuseppe ed Antonio, saranno celebrati i funerali di Francesco Viola, 42enne proprietario di un negozio di articoli di moto a Taggia, morto in un incidente stradale in corso Mazzini a Sanremo, dopo aver urtato con la moto un furgoncino in fase di svolta.

L’uomo, che lascia la moglie e due figlie piccole, lavorava presso “Westcoast Liguria”, noto negozio di accessori per moto (Harley Davidson in particolare) che ha la sede ad Arma di Taggia.