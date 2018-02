Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’intensificazione dei servizi antidroga dell’Arma nella Città di Albenga (SV), ha permesso, nelle stesse ore, di stringere le manette ai polsi di un altro marocchino pregiudicato di 39 anni, che deve scontare 2 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i nordafricani pregiudicati ed irregolari sul territorio nazionale sono stati immediatamente associati al carcere di Imperia.

Albenga altri tre pusher in manette i dettagli